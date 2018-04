Die schwächere Stimmung gegenüber dem Dollar hilft dem EUR/USD sich etwas zu erholen, so dass der Handel aktuell am Tageshoch von 1,2215/20 stattfindet. EUR/USD schaut auf Daten, Renditen Nach 3 Tagen der Verluste kann sich das Paar am Dienstag etwas erholen, nach dem zuvor im Bereich der 1,2180 das Mehrwochentief erreicht wurde. Der starke Aufwärtstrend ...

