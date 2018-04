Der deutsche Leitindex ist verhalten in die neue Handelswoche gestartet. Der Handelsverlauf macht allerdings Hoffnung. Am Vormittag befand sich der DAX noch in der Verlustzone. Am Nachmittag drehte er dann ins Plus. Am Ende lag er bei 12.572 Punkten. Das ist ein Plus von rund 0,3 Prozent. Marktidee: USD/ZARDer US-Dollar hatte zum Rand im Jahr 2016 ein Allzeithoch markiert. Seitdem bewegt er sich in einem Abwärtstrend. Dieser Trend führte im Februar zu einem Drei-Jahres-Tief. Danach setzte eine Bodenbildung ein. Seit gestern ist der Boden komplett.