Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Tele Columbus +1,15% auf 7,94, davor 9 Tage im Minus (-7,43% Verlust von 8,48 auf 7,85), Wacker Chemie -0,13% auf 152,6, davor 7 Tage im Plus (7,72% Zuwachs von 141,85 auf 152,8), Vectron -0,63% auf 23,8, davor 6 Tage im Plus (13,51% Zuwachs von 21,1 auf 23,95), Vossloh -0,36% auf 42, davor 5 Tage im Plus (4,46% Zuwachs von 40,35 auf 42,15), Wienerberger -0,29% auf 20,92, davor 5 Tage im Plus (9,33% Zuwachs von 19,19 auf 20,98), Jumbo SA -2,2% auf 15,1, davor 5 Tage im Plus (2,93% Zuwachs von 15 auf 15,44), Lukoil -0,76% auf 52,44, davor 4 Tage im Plus (5,51% Zuwachs von 50,08 auf 52,84), SLM Solutions -4,48% auf 34,1, davor 4 Tage im Plus (9,85% Zuwachs von 32,5 auf 35,7), EUR/GBP Spot -0,19% auf 0,876, davor 4 Tage im Plus (1,62% Zuwachs von 0,86 auf...

