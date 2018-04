DAX-Analyse am Morgen: Bleiben die Bullen am Drücker?

Der Start in die neue Woche zeigte sich facettenreich - zunächst drückten die steigenden Renditen am Rentenmarkt den DAX auf das Tagestief bei 12.466 Zählern, doch im weiteren Verlauf erholte sich der deutsche Leitindex zusehends und brachte zur Schlussglocke ein kleines Plus von 0,3% über die Ziellinie. Dabei erhielten die Blue Chips Schützenhilfe von einem deutlich schwächeren Euro, der nach starken US-Konjunkturdaten Richtung 1,22 USD abrutschte. Das bedeutet…

