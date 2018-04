Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar kaum verändert tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,2206 Dollar, in New York wurde er zuletzt bei 1,2205 Dollar gehandelt. Der Richtkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Montagnachmittag lag bei 1,2238 Dollar.Im asiatischen Handel schwächte sich der Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...