EI Sturdza Strategic Management Limited: EI Sturdza Investment Funds: Der Strategic Japan Opportunities Fund überzeugt seit Auflegung 2017 mit einer Performance von 23,2 Prozent DGAP-News: EI Sturdza Strategic Management Limited / Schlagwort(e): Fonds EI Sturdza Strategic Management Limited: EI Sturdza Investment Funds: Der Strategic Japan Opportunities Fund überzeugt seit Auflegung 2017 mit einer Performance von 23,2 Prozent 24.04.2018 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. EI Sturdza Investment Funds: Der Strategic Japan Opportunities Fund überzeugt seit Auflegung 2017 mit einer Performance von 23,2 Prozent - Der Strategic Japan Opportunities Fund (der "Fonds") hat im ersten Jahr seit seiner Auflegung im März 2017 eine Wertsteigerung von 23,2 Prozent (Stichtag: 29. März 2018) verbucht; eine Outperformance von 10,8 Prozentpunkten gegenüber der Benchmark; während sein Fondsvolumen stetig gewachsen ist und sich mittlerweile auf 74 Mio. Euro beläuft - Politische Reformen, Mentalitätswandel gegenüber Aktionären und starkes Gewinnwachstum japanischer Unternehmen sprechen für höhere Kurse - Der Portfoliomanager favorisiert momentan Industriewerte, IT-Unternehmen und zyklische Konsumgüter - Finanztitel, sowie Titel der Gesundheits- als auch Telekombranche aktuell untergewichtet Frankfurt, 24. April 2018 - Vor einem Jahr hat die unabhängige Fondsboutique EI Sturdza Investment Funds mit dem renommierten Portfoliomanager Mitsuhiro Yuasa den Strategic Japan Opportunities Fund (ISIN IE00BYV1GD42) aufgelegt. Der Fonds investiert über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg; allerdings konzentriert sich das Team derzeit auf Small- und Mid-Cap-Aktien, da es sich um einen Bereich handelt, in dem das Team Investitionsmöglichkeiten erkennt, die seinen Anlagekriterien entsprechen. Im März 2018 wurde der Fonds in London bei den Investor Choice Awards unter fünf Nominierten von einer Jury mit dem Preis "Best New Launch - Equity" für seine 1-Jahres-Performance ausgezeichnet. Der Preis würdigt die Wertentwicklung des Fonds seit Auflegung und berücksichtigt dabei sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien. Reformen sorgen für Belebung der japanischen Wirtschaft Portfoliomanager Mitsuhiro Yuasa bewertet die Chancen, die der japanische Aktienmarkt bietet, weiterhin positiv. Neben moderaten Bewertungen vieler Firmen, sprechen steigende Unternehmensgewinne und das Festhalten der japanischen Notenbank an der lockeren Geldpolitik für gute Chancen auf steigende Aktienkurse. Premierminister Shinzo Abe habe seit seinem Amtsantritt Ende 2012 notwendige Reformen angestoßen. "Japan hat sich unter den Reformen der Abe-Regierung zum Positiven verändert. Die Regierung hat im Jahr 2013 eine massive geldpolitische Lockerung und fiskalische Anreizpakete zur Belebung der heimischen Wirtschaft eingeführt. Diese haben zu einer deutlichen Steigerung der Unternehmensgewinne beigetragen", sagt Portfoliomanager Mitsuhiro Yuasa. Dank der Corporate Governance Reformen hat in den vergangenen Jahren ein Mentalitätswandel stattgefunden. Viele Unternehmen denken und handeln aktionärsfreundlicher als noch in der Vergangenheit. Auch die Bewertungen sind auf einem attraktiven Niveau angelangt, da viele Unternehmen ihre Gewinne gesteigert haben. Zudem werden die Olympischen Spiele, die 2020 in Tokio stattfinden, für zusätzliche wirtschaftliche Impulse sorgen. Fokus liegt auf Wachstumsunternehmen Mitsuhiro Yuasa verfolgt einen disziplinierten Bottom-up-Ansatz und investiert in schnell wachsende Unternehmen. Im Fokus stehen Firmen, die ein kontinuierliches Umsatz- und Gewinnwachstum anstreben, sowie ein überzeugendes Geschäftsmodell und ein starkes Management aufweisen, unabhängig von Größe, Geschichte, Marke oder Marktkapitalisierung des Unternehmens. Weitere Kriterien, wie steigende Produktivität, werden in Betracht gezogen, da sie die Chance auf eine langfristige Outperformance des Topix TR Index erhöhen. Dabei ist die intensive Analyse der Unternehmensbilanzen ein wichtiger Aspekt für die Auswahl der Unternehmen. Zudem hält das Investment-Team engen und regelmäßigen Kontakt mit dem Management interessanter Unternehmen. IT-Unternehmen und Zyklische Konsumgüter übergewichtet Das Portfolio besteht in der Regel aus 60 bis 90 Unternehmen und umfasst aktuell zu rund 51 Prozent Small- und Mid Caps (Stichtag: 29 März 2018). Rund 37 Prozent des Portfolios umfassen Large Caps, während 5,3 Prozent in Micro Caps investiert sind. Die Industriebranche ist mit einem Anteil von 26 Prozent im Portfolio vertreten, während Unternehmen aus dem IT-Sektor 24 Prozent des Portfolios ausmachen und zyklische Konsumgüter mit einem Anteil von 20 Prozent vertreten sind. Im Vergleich zur Benchmark sind die IT-Branche und der Industriesektor übergewichtet. Bei Basiskonsumgütern, Titeln aus der Gesundheitsbranche sowie der Telekombranche ist der Fonds jedoch im Vergleich zur Benchmark untergewichtet. Portfoliomanager Mitsuhiro Yuasa verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche und war unter anderem für Rothschild Asset Management und Gartmore Asset Management tätig. Herr Yuasa ist einer der Gründer der japanischen Asset Management Gesellschaft Rheos Capital Works Inc., die seit 2008 mit dem Mandat der Norges Bank Investment Management betraut ist. Über E.I. Sturdza E.I. Sturdza Strategic Management Limited (EISML) wurde im November 1999 gegründet und gehört zur EI Sturdza Financial Group mit Hauptsitz in Genf. Insgesamt verwaltet die Gruppe ca. 10 Mrd. USD davon circa 4 Mrd. USD in Investmentfonds. EISML ist verantwortlich für die Fondsaktivitäten der Gruppe wobei sie sich auf exklusive Partnerschaften mit ausgewählten Portfoliomanagern stützt, die allesamt in ihrem Bereich führend sind und eine solide und langfristige Erfolgsbilanz aufweisen. Dabei stellt EISML ihren Portfoliomanagern eine umfassende Infrastruktur zur Verfügung, die es ihnen erlaubt sich auf das reine Portfoliomanagement zu konzentrieren. Der Strategic Japan Opportunities Fund ist in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und verfügt über die erforderliche Steuertransparenz. Weitere Informationen finden Sie unter www.eisturdza.com

