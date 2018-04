Nach einer recht optimistischen Sitzung in Asien eröffnete der DE30 heute - wie so oft in diesem Monat - mit einem bullischen Gap. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert der deutsche Leitindex 0,55% höher bei 12.605 Punkten. Die drei wichtigsten US-Indizes schlossen den gestrigen Handelstag mit moderaten Verlusten. Der EURUSD-Kurs schwächelt, Brent und WTI setzen Aufwärtstrend fort. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist derzeit zu Besuch bei US-Präsident Donald Trump. Ziel ist eine Lösung für das Thema Handelkonflikte zu finden, mit der Absicht Importzölle für die EU zu verhindern. Außerdem fordert Marcron, die US-Soldaten nicht wie angekündigt aus Syrien abzuziehen, sondern "keine Schwäche gegenüber Putin zu zeigen" und an einer gemeinsamen Lösung zu suchen, um insbesondere Russland, der Türkei und dem Iran kein freies Spiel zu lassen. Er betonte, dass eine Zusammenarbeit notwendig sei. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen nähert sich ...

