Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 211 Euro belassen. Dank niedrigerer Großschäden sei der Rückversicherer stark ins Jahr gestartet und habe die Erwartungen für den Gewinn deutlich übertroffen, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die niedrigeren Belastungen durch Naturkatastrophen ließen sich aber nicht auf das Gesamtjahr hochrechnen. Der Experte schätzt die Munich Re weiterhin positiv ein. Ein Grund seien die Ausschüttungen an die Aktionäre./mis/ag Datum der Analyse: 24.04.2018

