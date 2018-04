Zürich - Mit Hilfe von Accenture optimiert das international tätige Speditions- und Logistikunternehmen Panalpina seine Prozesse im Bereich Finanzen weiter. Nach der erfolgreichen Einführung von Shared Services Centers für die Finanzorganisation soll nun die konsequente Digitalisierung dieser Services weitere Kostenersparnisse erzielen und eine hochgradig skalierbare Finanzplattform hervorbringen.

2010 begann Panalpina, ausgewählte Tätigkeiten in der Finanzabteilung in Shared Services Centers auszulagern und darüber hinaus die Finanzprozesse, beispielsweise beim Rechnungseingang, zu optimieren. "Diese Phase ist äusserst erfolgreich abgeschlossen. Nun gehen wir die zweite Phase an, bei der wir mittels Digitalisierung unsere Abläufe in den Shared Services Centers weiter verschlanken und kosteneffizienter gestalten", erklärt Robert Erni, Chief Financial Officer von Panalpina. "Accenture wird uns dabei mit der notwendigen Erfahrung und Expertise unterstützen."

Um Panalpinas Finanzprozesse weitestmöglich zu digitalisieren und effizient zu gestalten, haben die beiden Unternehmen gemeinsam eine Strategie entwickelt. Darauf basierend wird Accenture das gesamte Spektrum der Digitalisierungstechnologien einsetzen, von der Robotik-Automatisierung ...

