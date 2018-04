Es läuft beim französischen Autobauer: Die Übernahme von Opel und Vauxhall beschert PSA Milliarden-Erlöse. Im Streit über deutsche Arbeitsplätze bleibt PSA aber hart und pocht bei Opelanern auf Lohnverzicht.

Peugeot SA (PSA) demonstriert auch nach einem Umsatzsprung dank der neuen Tochter Opel Härte im Streit über den Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland. PSA bemühe sich weiter, bei der IG Metall Ausnahmeregelungen bei den Tarifen zu erreichen, erklärte PSA-Finanzchef Jean-Baptiste de Chatillon am Dienstag bei Vorlage der Zahlen vom ersten Quartal. In diesem Zeitraum trugen die im vergangenen Jahr übernommenen Töchter Opel und Vauxhall maßgeblich zu einem Umsatzplus von 42 Prozent auf knapp 18,2 Milliarden Euro bei. PSA verkaufte insgesamt über eine Million Autos, fast ein Viertel davon kamen von den neuen Sparten in Deutschland und Großbritannien. Nach einer eigenen Rosskur hin zu mehr Rentabilität sieht PSA auch die Pläne für eine Trendwende bei den beiden Neuzugängen auf Kurs.

Opel und Vauxhall allein brachten PSA Erlöse von gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...