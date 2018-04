Düsseldorf - Den Zinsanstieg in den USA haben wir mit einer Vielzahl von Charts in den ersten Monaten des Jahres begleitet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In steigenden Renditen würden sie zudem einen wesentlichen Hemmschuh für die internationalen Aktienmärkte sehen. In diesem Zusammenhang müssten Investoren zur Kenntnis nehmen, dass die 10-jährige Rendite USA zum Ende der vergangenen Woche ein weiteres wichtiges Signal gesendet habe. So sei die Korrekturflagge der letzten zwei Monate (obere Begrenzung akt. bei 2,91%) nach Norden aufgelöst worden. Die Phase des Luftholens der letzten Wochen sollte damit abgeschlossen sein. Vielmehr sei es keine Frage mehr ob und wann, sondern wie nachhaltig Notierungen oberhalb der 3%-Marke erreicht würden. Rein rechnerisch ergebe sich aus der Höhe des Konsolidierungsmusters ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 3,35%. Zur Erinnerung: In diesem Dunstkreis verlaufe auf Jahresbasis auch der seit Beginn der 1980er-Jahre bestehende Baissetrend (akt. bei 3,36%). Auf dem Weg in diese Region markiere das Hoch vom Januar 2014 bei 3,04% zweifelsohne ein wichtiges Etappenziel, denn dessen Überwinden würde einen großen Doppelboden vervollständigen. (24.04.2018/alc/a/a)

