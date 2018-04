Frankfurt - In den letzten Tagen ist es zu einem Renditeanstieg gekommen, der an die dynamische Entwicklung im Januar dieses Jahres erinnert, so die Analysten der Helaba.Es gelte aber zu berücksichtigen, dass Frühindikatoren per saldo auf eine nachlassende Konjunkturdynamik schließen lassen würden und die Europäische Zentralbank am Donnerstag ihre zögerliche Haltung bezüglich der geldpolitischen Wende wohl bestätigen werde. Insofern stehe der Renditeanstieg auf dem Prüfstand. Das technische Bild des Bund-Futures (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bleibe indes getrübt, der wichtige Bereich um 157,75 sei bislang aber nicht nachhaltig unterschritten worden. Die Trading-Range liege zwischen 157,20 und 158,40.

