Der Aktionstag wurde bereits 1984 von der International Labour Organisation (ILO) ins Leben gerufen, um sichere und gesunde Arbeitsstandards zu fördern. Solche Standards, wie die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR), legen etwa je nach Arbeitsplatz und Tätigkeit auch Mindestlichtstärken fest.

So können zum Beispiel in einem Betrieb der Metallverarbeitung - je nach Arbeitssituation - Lichtstärken von 300 bis 1.500 Lux vorgeschrieben sein. Nicht erst seit dem Verbot von Quecksilberdampflampen sind moderne, langlebige und dabei energiesparende LED-Leuchten hier das Mittel der Wahl: »Hochwertige Industrieleuchten nach höchstem Industriestandard meistern mühelos nicht nur hohe Luxzahlen und schwierige Umgebungsbedingungen wie Hitze, Staub oder Feuchtigkeit«, so Markus Frank, Leiter Vertrieb bei der Deutschen Lichtmiete. »Ihr großer Vorteil: die geforderte Beleuchtungsstärke wird ohne Verzug sofort nach dem Einschalten erreicht.« ...

