Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit etwas festeren Notierungen in den regulären Handel gestartet. Nach einem kaum veränderten Wochenstart werden aber auch am Berichtstag keine grossen Sprünge erwartet. Denn steigende Anleiherenditen hat die Kauflaune die Börsianer zuletzt gedämpft. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen etwa liegt nun bei nahezu 3 Prozent, was Treasurys für Anleger attraktiver macht.

Mit Spannung wird auf das deutsche Geschäftsklima gewartet, am Donnerstag dann steht die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer Leitzinsentscheidung im Fokus. Wegen der zuletzt weltweit angespannten Handelsbeziehungen dürften zudem die Anleger dem Treffen zwischen Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump an diesem Dienstag besondere Aufmerksamkeit schenken.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,04 Prozent höher bei 8'804,85 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,20 Prozent auf 1'458,91 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) legt um 0,09 Prozent auf 10'430,22 zu. Bei den 30 wichtigsten Titel halten sich Gewinner und Verlierer die Waage.

Nach Zahlen im Fokus stehen die Papiere des Logistikkonzerns Kühne+Nagel, die sich mit plus 0,8 Prozent etwas positiv hervorheben. Nach zwei enttäuschenden Quartalen in ...

