Zürich - MoneyPark, in enger Zusammenarbeit mit finovo, erweitert sein Angebot für institutionelle Anleger und bietet neu auch Anlagestiftungen ein Rundum-Paket für die erfolgreiche Investition in die Anlageklasse Hypotheken. Die Helvetia Anlagestiftung profitiert bereits von dieser neuen Dienstleistung: Ab dem 1. Mai 2018 investiert die neue Anlagegruppe «Hypotheken Schweiz» der Helvetia Anlagestiftung in Schweizer Hypotheken und nutzt dabei die Expertise von MoneyPark.

Die Anlageklasse Hypotheken bietet neben Pensionskassen jetzt auch für Anlagestiftungen eine im Vergleich zu herkömmlichen Bundes- und AAA-Unternehmensanleihen eine hochattraktive Möglichkeit, breit diversifiziert in den Schweizer Markt selbst genutzter Wohnliegenschaften zu investieren. Die neue Dienstleistung von MoneyPark und finovo nutzt die Helvetia Anlagestiftung ab dem 1. Mai 2018 als erste Anlagestiftung und bietet so ihren Investoren ein optimal auf die Rendite- und Risikobedürfnisse zugeschnittene Anlageoption.

Mehr Rendite, breitestmögliche Diversifikation, geringe Risiken

MoneyPark, der grösste unabhängige Hypothekarvermittler der Schweiz, begleitet Kunden bei der Suche, Finanzierung und Refinanzierung der Traumimmobilie sowie bei der Absicherung der Hypothek transparent und unabhängig. Die Finovo AG übernimmt alsdann die Kreditanträge, prüft diese ...

