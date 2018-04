24.04.2018 Zugemailt von / gefunden bei: FINANZPLANER FORUM (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Mit der Rekordteilnehmerzahl von etwa 300 zertifizierten Finanzexperten ging am 23. und 24. April das insgesamt 5. FINANZPLANER FORUM in Wien im Hotel Marriott über die Bühne. Das von den Initiatoren Prof. Otto Lucius und Guido Küsters zusammengestellte Programm sorgte also für reges Interesse. Gleich am ersten Vormittag stand eine Podiumsdiskussion zu einem Thema auf der Tagesordnung, das die Finanzbranche schon seit längerer Zeit in Atem hält. Unter dem Titel...

Den vollständigen Artikel lesen ...