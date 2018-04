Der Aufsichtsrat des Henkel-Konzerns wird jetzt von zwei Frauen geführt. An die Seite von Simone Bagel-Trah rückt die Finanzexpertin Birgit Heltin-Kindlein.

Still ohne großen Aufhebens hat der Klebstoff-, Waschmittel- und Beauty-Konzern Henkel eine weibliche Doppelspitze geschaffen: Bereits am 9. April ist Birgit Helten-Kindlein als Vize-Chefin an die Spitze des Aufsichtsrats beim Düsseldorfer Dax-Konzern aufgestiegen. Die Finanzexpertin und langjähriges Mitglied im Betriebsrat von Henkel bildet so mit Simone Bagel-Trah als Chefin des Kontrollgremiums die Doppelspitze des Aufsichtsrats.

Birgit Helten-Kindlein arbeitet bereits seit April 2008 im obersten Kontrollgremium des Düsseldorfer Konzerns. Die 54-Jährige, die eine Ausbildung als Büroassistentin und später den Abschluss als Hochschulökonom im Personalmanagement machte, ...

