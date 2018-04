Preise für Bestandshäuser und Eigentumswohnungen steigen deutlich

Die unstete Preisentwicklung der letzten Monate bei Wohnimmobilien setzte sich auch im März fort: Ausgerechnet die Preise für Neubauhäuser, die in den letzten zwölf Monaten immer angestiegen waren, gingen im März 2018 im Vergleich zum Vormonat um 0,22 Prozent zurück. Dies lässt sich am neuesten EUROPACE Hauspreis-Index (EPX) ablesen.

Derweil stiegen die Preise für Bestandshäuser und Eigentumswohnungen laut EUROPACE-Angaben mit jeweils über einem Prozent vergleichsweise deutlich. Und so fällt auch der Anstieg des Gesamtindex mit einem Plus von 0,67 Prozent so hoch aus, wie seit Mitte letzten Jahres nicht mehr, heißt es weiter.

