42Gears Mobility Systems und Barcotec freuen sich, ihre Partnerschaft verkünden und EMM-fähige robuste Computergeräte für europäische Unternehmen bereitstellen zu können.



42Gears ist ein internationaler, zuverlässiger Anbieter von EMM-Lösungen und ermöglicht Unternehmen robuste Geräte zu Geschäftszwecken aus der Ferne zu verwalten und zu sichern.



Barcotec ist einer der ersten Anbieter, der auf Lösungen zur automatischen Datenerfassung spezialisiert ist. Das Unternehmen bietet Auto-ID-Geräte, robuste Lösungen für Mobilitätsmanagement und Dienstleistungen für Unternehmen mit Sitz in Europa. Barcotec ist ein Direktimporteur von robusten Geräten wie 1D-, 2D- und RFID-Terminals, Lesegeräten und Tags, Druckern, robusten Telefonen, Tablet-PCs sowie Datenbrillen von Denso, Datalogic, Citizen und Realwear.



42Gears und Barcotec hegen eine gemeinsame Vision hinsichtlich der Markterweiterung für EMM-fähige robuste Produkte. Mithilfe der Partnerschaft möchten 42Gears und Barcotec die Leistung der Produkte verbessern und den Anforderungsbedarf hinsichtlich der Unternehmensmobilität von europäischen Kunden decken. Produkte von 42Gears ergänzen das Angebot von Barcotec und machen es für den Endkunden effektiver und nutzbringender. Widerstandsfähigere Geräte mit EMM von 42Gears werden zum unternehmensfertigen Paket, das die Anforderungen der Feldmobilität erfüllt, während gleichzeitig die Geräte- und Datensicherheit gewährleistet wird.



Hinsichtlich der Partnerschaft meint Alexander Rainsberger, Geschäftsführer Barcotec: "Unser Kundenstamm erstreckt sich über verschiedene Branchen in Europa hinweg. Wir haben uns mit 42Gears zusammengetan, um zu gewährleisten, dass unsere robusten Geräte für alle unsere Kunden sicher und bequem handzuhaben sind."



Kaushik Sindhu, stellvertretender Vizepräsident 42Gears, erklärt: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Barcotec. Sie wird dazu beitragen, dass wir schnell mehr Kunden in Europa erreichen. Wir freuen uns, demnächst unsere neuen Produkte und Lösungen auf dem europäischen Markt mithilfe von Barcotec anbieten zu können."



Über 42Gears



42Gears ist ein führender Unified Endpoint Management-Anbieter, und stellt SaaS- sowie Vor-Ort-Lösungen bereit, um sämtliche Endpunkte in Unternehmen zu sichern, zu überwachen und zu verwalten. Produkte von 42Gears unterstützen firmeneigene sowie mitarbeitereigene Geräte auf Android, iOS, Windows, Linux und Chrome OS Plattformen. Über 7.000 Kunden in über 100 Ländern vertrauen auf die Produkte von 42Gears. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.42gears.com



Über Barcotec



Barcotec, "Ihr Spezialist für die digitale Freigabe", ist Anbieter von Technologie, Hardware, Dienstleistungen und Lösungen für Auto-ID, Unternehmensmobilität und professionelle Terminals, tragbare Computersysteme und Drucker in Mitteleuropa.



Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und gilt als führender Anbieter von international führenden Marken wie Denso, Datalogic, Citizen, Realwear, usw.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.barcotec.at.



Weitere Informationen erhalten Sie auch per E-Mail unter: manisha.singh@42gears.com .



