Zürich - Das Schweizer Fintech-Unternehmen DSwiss baut das Dienstleistungsangebot für Finanzdienstleister aus: In Zukunft können die digitalen Safes mit einem zusätzlichen Modul für die verschlüsselte Kommunikation zwischen Kundenberatern und Kunden ausgestattet werden. DSwiss stellt für zahlreiche Banken und Versicherungen digitale Safes zur Verfügung.

Die ESafes dienen den Bankkunden einerseits dazu, persönliche Dateien und Passwörter in einer bankenkonformen Umgebung zu speichern. Andererseits nutzen die Banken die E-Safes, um ihren Kunden digital Bankdokumente zu übermitteln. In Zukunft werden neben der Speicherung und dem Versand von Dokumenten vor allem die digitalen Interaktionsmöglichkeiten für die Abwicklung von Bankgeschäften immer bedeutender. Aus diesem Grund rüstet DSwiss die digitalen Safes in Zukunft mit dem Workflow-Modul «SecureInteract» aus.

Das Workflow-Modul für die schnelle und sichere Zusammenarbeit

SecureInteract ist eine sichere ...

