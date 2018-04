Zürich - Obwohl die Zahl der betagten Menschen stark wächst, nahm die Bettenauslastung der Schweizer Pflegeheime in den letzten Jahren ab. Die Ökonomen der Credit Suisse sehen den Grund dafür in erster Linie im Strukturwandel in der Alterspflege. Immer mehr Kantone setzen verstärkt auf die ambulante Pflege, deren Angebot in den letzten Jahren stark ausgebaut wurde. Momentan kann zusätzliches Bettenangebot besonders in Regionen mit einer hohen Heimdichte nicht vollständig absorbiert werden. Es ist davon auszugehen, dass gewisse Deutschschweizer Regionen mittelfristig keine oder nur sehr wenige zusätzlichen Pflegebetten benötigen. Ein flächendeckendes und anhaltendes Überangebot erwarten die Ökonomen der Credit Suisse indessen nicht. Sie gehen nach wie vor davon aus, dass langfristig der Bettenbedarf in den meisten Gegenden der Schweiz steigt. Die Nachfrage nach ambulanten Angeboten - wie z.B. das betreute Wohnen - dürfte jedoch stärker zunehmen.

Die Alterspflege ist eine Wachstumsbranche sondergleichen. Heute leben in der Schweiz mehr als 430'000 Betagte, die 80 Jahre oder älter sind; 2040 werden es rund 870'000 sein. Obwohl die Bevölkerung tendenziell länger gesund bleibt, gehen die Ökonomen der Credit Suisse in der heute veröffentlichten Analyse zum Schweizer Pflegemarkt davon aus, dass die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2040 um 60 % ansteigt.

Auslastung der Pflegeheime nimmt ab

Trotz diesen Aussichten ist der Belegungsgrad der Langzeitbetten in Schweizer Pflegeheimen zwischen 2012 und 2016 von 96 % auf 94 % gesunken. In einzelnen Regionen lag die Auslastung der Heime 2016 gar unter 90 %, wie die Berechnungen der Credit Suisse basierend auf den Daten des Bundesamts für Gesundheit ...

