Der Chef des Energiekonzerns Innogy , Uwe Tigges, sieht sein Unternehmen "operativ voll in der Spur". "Wir gehen mit Selbstbewusstsein die Herausforderungen an, vor denen wir stehen", sagte er am Dienstag auf der Hauptversammlung des Unternehmens in Essen. Die vergangenen Monate hätten es in sich gehabt, räumte er ein.

Innogy steht derzeit im Zentrum einer Neuordnung des deutschen Energiemarktes. Die Mutter RWE und Konkurrent Eon wollen das Unternehmen unter sich aufteilen. Durch einen umfangreichen Tausch von Geschäftsteilen sollen künftig zwei rein aufgestellte Unternehmen stehen, die sich nicht mehr in die Quere kommen. Eon kümmert sich künftig um Netze und Kunden, RWE um die Stromproduktion.

Eon will dazu in einem ersten Schritt Innogy komplett übernehmen und im Gegenzug den Konkurrenten RWE am eigenen Unternehmen mit knapp 17 Prozent beteiligen. Eon würde das lukrative Netzgeschäft und den Stromvertrieb von Innogy behalten, während die erneuerbaren Energien beider Konzerne unter dem Dach von RWE vereint werden. Im Mai könnte dabei die Offerte von Eon offiziell vorgelegt werden. Abgeschlossen werden soll der Deal insgesamt bis Ende 2019.

Der Innogy-Vorstand werde das Angebot eingehend prüfen, und spätestens zwei Wochen nach Beginn der offiziellen Angebotsfrist eine Stellungnahme abgeben. Ansonsten hielt sich Tigges in der Sache zurück. Die meisten Detailfragen der Transaktion seien noch ungeklärt, sagte er. Innogy werde sich daher auf das Geschäft konzentrieren. "Innogy ist Stand heute ein wirtschaftlich eigenständiges, starkes Energieunternehmen." Solange die Transaktion nicht abgeschlossen sei, werde das auch so bleiben./nas/jha/

