Die Nachfrage nach Bankkrediten ist im Euroraum zu Jahresbeginn weiter gestiegen. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor. Demnach lag die Nachfrage sowohl nach Unternehmens- als auch Verbraucher- und Hausbaukrediten im ersten Quartal höher als in den drei Monaten zuvor. Die Notenbank nennt mehrere Gründe für die Entwicklung, darunter das niedrige Zinsniveau.

Zugleich haben die Banken sowohl ihre internen Kreditrichtlinien als auch die Kreditvergabebedingungen gelockert. Dies gilt auch für deutsche Banken, wie die Bundesbank mitteilte. Die Kreditnachfrage in Deutschland zog wie im Euroraum an. Vor allem die Nachfrage nach Baufinanzierungen habe sich wieder dynamischer entwickelt als in den Vorquartalen, schreibt die Bundesbank.

Die Ergebnisse basieren auf dem "Bank Lending Survey". Das ist eine regelmäßige Umfrage, die viermal im Jahr durchgeführt wird./bgf/jkr/fba

