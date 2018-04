Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Söll (pts017/24.04.2018/10:15) - Der Sturm, der 2017 mit dem Tiroler Innovationspreis für Dienstleistungsinnovationen in Silber begann, reißt nicht ab: In allen Rankings fällt das E-Mobilitäts-Unternehmen Greenstorm aus Tirol auf, das mit einem Tauschgeschäft die Hotellerie elektrisiert. Wenn Greenstorm loslegt, dann richtig. Vergleichbar mit den E-Bikes und E-Cars, die Greenstorm an Hoteliers gegen Gutscheine für leer stehende Zimmer vermietet. Und so ernten sie momentan auch einen Preis nach dem anderen. Jüngst wurden sie mit Platz Nummer 199 im Ranking der Financial Times "FT1000 Fastest Growing Companies Europe 2018" ausgezeichnet. Damit haben die Financial Times Greenstorm Mobility auf den 4. Platz der österreichischen Firmen gereiht, in West-Österreich ist das Unternehmen sogar das am schnellsten wachsende Unternehmen 2018. "Natürlich sind die Preise, Auszeichnungen und Top-Platzierungen in Rankings von Wirtschaftszeitungen wie Financial Times, Inc.com und Profil/Statista eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit, doch wichtiger ist uns der Gewinn neuer Partnerhotels und registrierter Fahrradhändler", bleiben Richard Hirschhuber und Philipp Zimmermann gelassen. Und das tun sie. Aktuell haben sie 650 Hotelpartner, die jährlich die neuesten Modelle aus acht unterschiedlichen Top-E-Bike-Marken im Tausch für leere Hotelzimmer wählen können. Oder für E-Cars. Oder für E-Tankstellen. 2017 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 11,2 Millionen Euro mit 52 Mitarbeitern und eröffnete zu der Zentrale in Söll vier Tochterfirmen in München, Luzern, Palma und Bozen. Mit demselben Konzept sind sie seit 2017 auch an Fahrradhändler herangetreten: Diese können die gebrauchten Top-E-Bikes nach einer Saison frisch gewartet und mit 2-Jahres-Garantie auf Akku und Rahmen an deren Kunden weitervermitteln. Dafür bekommen die registrierten Fahrradhändler gratis ein neues E-Bike zum Vermieten für eine Saison. Sie profitieren von den Mieteinnahmen und gewinnen eventuell E-Bike-Kunden. Und, wie beim Konzept für Hotels, ohne Zwischenfinanzierung, Lagerung oder Wartung. FT1000 Fastest Growing Companies Europe 2018: https://ig.ft.com/ft-1000/2018 Platz 199 Österreich Platz Nr. 4 West-Österreich Platz Nr. 1 Umsatz-Zuwachs 2013-2016 +700% Inc.5000 Europe: https://www.inc.com/inc5000eu/list/2018/?cid=land5000eu18-list-full Platz 1170 Österreich Platz Nr. 5 von 26 österr. UN Tiroler Innovationspreis 2017 für Dienstleistungsinnovation in Silber Wachstumsranking Profil/Statista (47/17): https://de.statista.com/page/wachstumschampions-at 1. Platz West-Österreich 1. Platz in der Branche 4. Platz Österreich Greenstorm in Zahlen: 11,2 Mio Euro Umsatz 52 Mitarbeiter 650 Hotelpartner in Europa Zentrale in Söll Filialen: München · Luzern · Palma · Bozen (Ende) Aussender: Greenstorm Mobility GmbH Ansprechpartner: Tanja Schwarz Tel.: +43 5358 43582 E-Mail: tanja.s@greenstorm.eu Website: www.greenstorm.eu Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180424017

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2018 04:16 ET (08:16 GMT)