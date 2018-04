Der Blick der Anleger gilt den Quartalsberichten. In den kommenden Tagen werden sich einige der Schwergewichte zu Wort melden und sich zum Geschäftsverlauf der Vergangenheit und Zukunft äußern. Facebook gehört dazu, aber auch Boeing und Coca-Cola sind dabei. Alphabet war bereits gestern an der Reihe und sorgte für reichlich Erstaunen. Der Gewinn im ersten Quartal lag um 73 Prozent über dem Ergebnis aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Allerdings sollte man der Zahl nicht mit zu viel Ehrfurcht begegnen, den ein guter Teil der Gewinnvermehrung ist auf schnöde Einmal-Effekte zurückzuführen. Allein die erstmalige Bilanzierung der Beteiligung an Uber hat rund drei Milliarden Dollar zum Ergebnis beigesteuert. Deshalb blieb von den anfänglichen Kursgewinnen im nachbörslichen Handel auch nicht viel übrig. Wir sehen die Aktie von Alphabet weiterhin neutral und bleiben ohne Position.



