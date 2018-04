Die Gemeinschaftswährung beschleunigte heute ihre Verluste und so erreichte der EUR/USD sein neues Tagestief im Bereich der 1,2180. EUR/USD Fokus liegt auf der 1,2165/55 Die Verkaufsstimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt in der 1. Wochenhälfte ungebrochen, so dass die kritische Unterstützung von 1,2200 unterwandert wurde und damit rückt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...