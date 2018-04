Die allgemeinen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Monaten eingetrübt. Besonders an der Zinsfront kam es zu einer Verschärfung. Das führte die Indizes in eine saftige Korrektur, in der sie augenscheinlich immer noch verharren. Ein Blick auf den Chart des EURO STOXX 50 (SX5E) verschafft einem einen besseren Überblick, ob die Korrektur endet oder auch nicht. EURO STOXX 50 Chartüberblick SX5E ...

Den vollständigen Artikel lesen ...