Der Photovoltaik-Anlagenbauer will nun in die nächste Instanz gehen. Meyer Burger wirft dem chinesischen Wettbewerber Wuxi Shangji vor, eine Kopie seines patentierten Drahtwickelsystems zu vertreiben.Der Maschinen- und Anlagenbauer Meyer Burger zog Anfang Februar wegen einer vermeintlichen Patentrechtsverletzung durch Wuxi Shangji in China vor Gericht. Nun hat der Nanjing Intermediate Court in erster Instanz gegen Meyer Burger entschieden, wie das Schweizer Unternehmen am Dienstag mitteilte. Es will nun innerhalb einer 30-tägigen Frist bis zum 17. Mai 2018 beim Jiangsu High Court Rechtsmittel ...

