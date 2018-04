Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius hat die hohen Erwartungen an das erste Quartal nicht erfüllt und dafür am Dienstag an der Börse prompt die Quittung bekommen. Am Vormittag rutschten die im TecDax notierten Vorzugsaktien um 2,83 Prozent auf 123,50 Euro ab, womit sie zu den schwächsten Index-Vertretern gehörten.

