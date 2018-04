- Einführung einer intelligenten Energielösung mit experimentellen Medien auf der Hannover Messe - Rich Content einschließlich Campus Micro Grid, DC Island und New Concept ESS PCS



Anyang, Südkorea und Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - LSIS stellt derzeit auf der weltweit größten Industriemesse, der Hannover Messe 2018, intelligente Energielösungen vor, die auf erstklassiger Konvergenztechnologie für Strom und Automatisierung beruhen.



Ein Sprecher von LSIS sagte, dass das Unternehmen an der 5-tägigen Hannover Messe 2018 vom 23. bis 27. April in Hannover teilnimmt, um die Fähigkeit der integrierten Lösungstechnologie im Bereich der intelligenten Energie zu fördern. Das Hauptkonzept liegt dabei auf einer "Integrierten Lösung im Campus-Microgrid".



LSIS hat eine Ausstellungsfläche von insgesamt 14 Ständen (125 m2) vorbereitet. Diese umfassen die drei Themen Campus-Microgrid, digitale Transformation und plattformbasierte maßgeschneiderte Lösungen, sodass globale Kunden die Lösungen des Unternehmens persönlich erleben können.



Die Erlebniszone "Campus Microgrid" bietet Kunden die Möglichkeit, die Lösung mit Hilfe von Spielen zu erproben, die auf dem Campus-Microgrid der Seoul National University, dem repräsentativen Smart-Energy-Projekt von LSIS, angewendet wird.



Von besonderem Interesse ist das DC (Direct Current, dt.: Gleichstrom) Island Project, das auf der Insel Seogeochado gemeinsam mit der KEPCO (Korea Electric Power Corporation) etabliert wurde. Dieses wird auf der Messe durch experimentelle Medien vorgestellt, indem ein Fußballspiel mit dem Konzept des ESS-Aufladens kombiniert wird, was bei Zuschauern bereits auf positive Resonanz gestoßen ist.



Zusammen mit einer Gleichstrom-Elektrogerät-Lösung, die mit modernster Technologie ausgestattet ist, wird auch das modulare skalierbare Spannungsaufbereitungssystem (Power Conditioning System, PCS) vorgestellt, das einen unabhängigen intelligenten Betrieb durch Modularisierung von leistungselektronischen Bausteinen (Power Electronic Building Blocks, PEBB) durch die Kapazitätseinheit ermöglicht. Diese werden damit auf den weltweiten Markt für Gleichstrom-Lösungen eingeführt, der von Europa aus stark wächst.



Darüber hinaus finden Erst-Präsentationen des Energieverteilungsdiagnosesystems der nächsten Generation, des Cloud-Überwachungsdienstes mit Amazon Web-Service, der kompakten luftisolierten Schaltanlage (Air Insulated Switchgear, AIS) und der Schaltanlagenlösung, die gemeinsam mit dem globalen Schaltanlagenhersteller Rittal hergestellt werden, statt.



Ein zuständiger Sprecher von LSIS sagte: "Auf dem Gebiet der intelligenten Energielösungen - in das zahlreiche Unternehmen auf dem globalen Markt vorzudringen versuchen - lässt sich durch die Campus-Microgrid- und Gleichstrom-Lösung unsere Wettbewerbsfähigkeit unmittelbar erkennen. Wir sind seit vielen Jahren auf der Hannover Messe präsent und wir bekennen uns jetzt voll und ganz zu unseren Fähigkeiten, nicht nur im bestehenden Strom- und Automatisierungsgeschäft, sondern auch als führendes und repräsentatives koreanisches Unternehmen im Bereich Smart Energy."



LSIS Co., Ltd Hye-won (Hazel) Lee hleeb@lsis.com www.lsis.com LS-ro 127, Dongan-gu, Anyang-Si, Gyeonggi-Do, 14119, Korea



