Paris - Europas wichtigste Börsen haben am Dienstag moderate Gewinne verzeichnet. Unterstützung lieferte der weitere schwächere Euro und das britische Pfund im Vergleich zum US-Dollar. Das kann exportorientierten Unternehmen in Europa den Absatz ihrer Waren erleichtern. Vorsichtig stimmen die Anleger nach wie vor die weltweit steigenden Marktzinsen, denn Anlageformen wie Anleihen gewinnen so im Vergleich zu Aktien zunehmend wieder an Attraktivität.

Im Fokus an den Aktienmärkten standen zudem zahlreiche Unternehmen mit ihren Quartalsberichten. Der etwas schwächer als erwartet ausgefallene Ifo-Index in Deutschland für den Monat April zeigte so gut wie keine Auswirkung. Den fünften Monat in Folge nun schon hat sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen eingetrübt.

Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, rückte am späteren Vormittag um 0,25 Prozent auf 3521,97 Punkte vor. Für den französischen Leitindex CAC-40 ging es um 0,08 Prozent nach oben auf 5442,76 Punkte. Der britische FTSE ...

