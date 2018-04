Düsseldorf - Der Kursverlauf des US-T-Note-Future bietet eine Orientierungshilfe, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zu Jahresbeginn hätten die Analysten ein drohendes Doppeltopp diskutiert. Dieses obere Umkehrmuster sei inzwischen Realität. Schlimmer noch: Mit dem Bruch des langfristigen Haussetrends seit Ende der 1980er-Jahre (akt. bei 120 01/32) habe das Rentenbarometer die nächste Breitseite hinnehmen müssen. Das rechnerische Abschlagspotenzial aus dem beschriebenen Doppeltopp lasse sich auf rund 11 "big figures" taxieren, was im Umkehrschluss zu einem Kursziel im Bereich von rund 112 führe. Auf dem Weg zum Ausschöpfen des kalkulatorischen Abschlagspotenzials würden die Tiefpunkte vom Februar 2011 (117 22/32) bzw. vom April 2014 (114 27/32) wichtige Etappenziele abstecken. Unter dem Strich schreite der Gezeitenwandel auf der Zinsseite weiter voran. Diese Entwicklung stelle unverändert einen "wunden Punkt" für die internationalen Aktienmärkte dar. Entspannung wäre dabei erst bei einer Rückeroberung der Nackenlinie des o. g. Doppeltopps bei knapp 123 zu erwarten, was derzeit charttechnisch aber nicht ableitbar sei. (24.04.2018/alc/a/a)

