Frankfurt - Die Stimmung bei Industrie (56) und im Dienstleistungssektor in der Eurozone (55,2) ist im April besser als erwartet, so die Analysten der Helaba.Die Einkaufsmanager aus Deutschland und Frankreich hätten die Vormonatswerte mehr oder weniger bestätigen können und würden kaum Zweifel an fortgesetztem Wachstum aufkommen lassen.

