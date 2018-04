Hamburg - Angesichts der deutlich gestiegenen Rohstoffpreise wurden zuletzt wieder Befürchtungen eines stärkeren Inflationsanstiegs und daraus resultierend eines schnelleren Zinsanstiegs laut, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.So habe die Rendite einer 10-jährigen Bundesanleihe innerhalb von einer Woche von 0,5% p.a. auf über 0,6% p.a. angezogen. Wenn am 26. April die nächste EZB-Sitzung stattfinde, sei zu erwarten, das sich EZB-Präsident Mario Draghi davon zunächst nicht beeindrucken lasse und die Notenbank ihren expansiven Kurs beibehalte. Als Grund dürfte die mit 1,0% nach wie vor relativ niedrige Kerninflationsrate in der Eurozone dienen. Zudem bestünden mit der Drohkulisse eines Handelskriegs und dem relativ festen Euro weitere Gründe, nicht vorzeitig restriktiv zu werden. Vor diesem Hintergrund würden die Experten davon ausgehen, dass eine vorzeitige Beendigung des laufenden Wertpapierkaufprogramms der EZB oder gar eine zeitnahe Anhebung der Leitzinsen kein Thema sein würden. (24.04.2018/alc/a/a)

