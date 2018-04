Senigallia, Italien, und Belgrad, Serbien (ots/PRNewswire) -



Namirial ist einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für das Management digitaler Transaktionen. So wird allein die Software zur Erstellung von elektronischen Signaturen mit biometrischer Daten der eigenhändigen Unterschrift heute an mehr als 375.000 Arbeitsplätzen weltweit verwendet. Ab heute ergänzt Namirial seine Auswahl an Geräten zur Erfassung von Unterschriften um die Unterschriftenpads Namirial NT 10011 und NT 10012. In Verbindung mit einem PC lassen sich auf dem Bildschirm dieser großen Pads Dokumente lesen, vervollständigen und digital unterschreiben. Das Schreibgefühl auf dem Monitor ist vergleichbar dem auf Papier. Die neuen Namirial-Pads können erstmals heute und morgen Premiere auf der Bankenkonferenz Technobank in Belgrad am Stand des Namirial-Partners ITSistemi getestet werden.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/679550/Namirial_NT_10011.jpg )







Während das NT 10011 ein klassisches Signatur-Pad mit Spezialstift ist, kann das NT 10012 auch über einen Touchscreen mit dem Finger bedient werden. Die neuen, großen Unterschriftenpads eignen sich besonders für alle Bereiche in denen digitales Unterschreiben mit digitaler Werbung kombiniert werden soll - am Point of Sale, der Rezeption oder dem Check-In. Mit ihnen lässt sich in Banken, der Telekommunikation, im Einzelhandel, dem öffentlichen Dienst und im Gesundheitswesen die digitale Transformation im direkten Kundenkontakt beschleunigen. Die Pads eignen sich außer zum Unterschreiben auch für die Anzeige informativer Videos oder von Werbegrafiken. Beide Pads zeichnen sich durch ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus.Namirial vertreibt und unterstützt eine breite Palette von Geräten zur Unterschriftenerfassung. Dazu zählen seit vielen Jahren insbesondere die Unterschriftenpads, interaktive Stift-Displays und Spezialstifte des Partners Wacom. Namirial unterstützt auch eine große Palette an Tablets und Smartphones. Die beiden neuen Signatur-Pads mit ihrer 10,1 Zoll-Bildschirmdiagonale ergänzen jetzt dieses umfangreiche Angebot. Namirial bietet weiterhin das mit Abstand breiteste Portfolio an Unterstützung von Geräten zur Erfassung biometrischer Daten eigenhändiger Unterschriften, die bei Bedarf auch automatisch geprüft werden können. Die Eignung von Geräten zu diesem Zweck wird jeweils vom Forschungs- und Entwicklungslabor der Unterschriftenexperten sorgfältig geprüft und bei entsprechender Eignung zertifiziert.



Luigi Tomasini, CEO von Namirial, dazu: "Wir haben diese Pads auf Basis unserer Erfahrung mit der Erfassung von hunderten Millionen von Unterschriften entwickelt, die mit Lösungen von Namirial für elektronisches Unterschreiben erfasst wurden. Wir haben dabei besonderen Wert auf einfache Anwendung, Ergonomie und die Beweiskraft erfasster Daten von Unterschriften gelegt. Daher verfügen diese Pads über ein modernes, flaches Design und ermöglichen flexible Positionierung im Hoch- oder Querformat. Die Daten von Unterschriften werden mit einer hohen Abtastrate aufgenommen und mit starker RSA/AES-Verschlüsselung zur Erzeugung einer elektronischen Signatur an die Software übermittelt, die sowohl als Standalone-Client auf dem Desktop, als Web Service oder auch aus der Cloud angesprochen werden kann."



Namirial-Pads tragen auch das Markenzeichen von Xyzmo. Es reflektiert die jahrzehntelange Erfahrung des 2015 von Namirial übernommenen österreichischen Unternehmens mit diesem Namen. Die Auslieferung der neuen Namirial Signatur-Pads beginnt im August 2018.



Für technische Details oder Informationen zum Preis der Namirial-Pads sowie über die Lösungen für das Management digitaler Transaktionen kontaktieren Sie bitte den Vertrieb von Namirial unter contacts@namirial.com



Über Namirial



Namirial ist einer der weltweit führenden Anbieter für das digitale Management von Transaktionen. Im Portfolio befinden sich unter anderem Lösungen zur Identifizierung von Benutzern, Authentifizierung über Multi-Faktor-Verfahren, Bereitstellung digitaler Zertifikate, elektronische Signaturen, elektronische Rechnungsstellung und digitale Archivierung. Namirial bietet als Vertrauensdienstleister auch Verfahren zur Erstellung qualifizierter elektronischer Signaturen und Siegel gemäß EU-Verordnung eIDAS an.



Die Namirial-Gruppe beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter und verarbeitet täglich Millionen von papierlosen Transaktionen. Namirial unterhält Tochtergesellschaften in Brasilien, Deutschland, Österreich und Rumänien und ist im Heimatland Italien an zahlreichen Standorten präsent.



Besuchen Sie unsere Website namirial.com (https://www.namirial.com/en/) und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/namirialgroup/), Xing (https://www.xing.com/companies/namirialdeutschlandgmbh/updates) und Facebook (https://www.facebook.com/NamirialGroup/)



OTS: Namirial Spa newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119646 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119646.rss2



Pressekontakt: Joerg Lenz Director Public Relations Namirial Group j.lenz@namirial.com +49-174-2409299