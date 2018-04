Die wichtigste Produktgruppe von Bitzer Japan sind gegenwärtig Hubkolbenverdichter - von bewährten Modellen bis hin zu innovativen Baureihen für CO2-Anwendungen. "Die positive Entwicklung der vergangenen zehn Jahre zeigt, dass die Entscheidung zur Gründung der Tochtergesellschaft absolut richtig war", betont Ferdinand Spannan, Managing Director Bitzer Japan. "Ausschlaggebend waren vor allem die interessanten wirtschaftlichen Perspektiven auf dem technisch weit entwickelten japanischen Markt." Langfristig möchte sich Bitzer Japan den Löwenanteil an einem Markt sichern, der noch in der Anfangsphase steckt: Hubkolbenverdichter für CO2-Verbundanlagen. Großes Leistungsportfolio Im Jahr 2012 verlagerte Bitzer Japan seinen Hauptsitz von Tokio nach Osaka und besitzt heute zusätzlich ein Vertriebsbüro in der japanischen Hauptstadt. "Japan ist nicht nur wirtschaftlich ein sehr interessanter Markt, sondern auch ...

