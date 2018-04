FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS INITIATES DAIRY CREST GROUP WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 580 PENCE - BERENBERG CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7300 (7500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VICTREX TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2700 PENCE - BERENBERG RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 468 (440) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 700 (600) PENCE - CITIGROUP RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 345 (325) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES TULLOW OIL PRICE TARGET TO 260 (230) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 4900 (4850) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2350 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 640 PENCE - GOLDMAN RAISES FRESNILLO TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - JPM RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 345 (335) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1940 (2010) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 460 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CLARKSON TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 2534 (3723) PENCE - JPMORGAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 320 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS CARD FACTORY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 240 (210) PENCE - LIBERUM CUTS DIXONS CARPHONE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 220 PENCE - LIBERUM CUTS SUPERDRY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1680 (1850) PENCE - LIBERUM RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'SELL' - RBC CAPITAL RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1740 (1620) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



