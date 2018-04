Von Christian Grimm

ESSEN (Dow Jones)--Innogy-Chef Uwe Tigges soll das Unternehmen bis zur Zerschlagung durch Eon und RWE führen. Der Aufsichtsrat ernannte ihn auf seiner Sitzung unmittelbar vor der Hauptversammlung zum ordentlichen Vorstandsvorsitzenden. Bisher stand der frühere Betriebsrat kommissarisch an der Spitze des Energieversorgers und sah sich als Mann des Übergangs. "Uwe Tigges genießt das uneingeschränkte Vertrauen des Aufsichtsrates", sagte Aufsichtsratschef Erhard Schipporeit in Essen.

Tigges Aufgaben als Arbeitsdirektor wird ab ersten Mai Arno Hahn übernehmen. Bislang war der Manager Geschäftsführer und Arbeitsdirektor beim Netzbetreiber Westnetz. Hahn erhält einen Dreijahresvertrag.

Das Kontrollgremium verlängerte außerdem die Verträge von Netzvorstand Hildegard Müller, dem Vertriebsvorstand Martin Herrmann sowie des verantwortlichen Managers für die erneuerbaren Energien, Hans Bünting. Die Verträge wurden jeweils bis Frühjahr März 2022 verlängert.

Finanzvorstand des Unternehmens bleibt weiterhin Bernhard Günther, der sich nach einer Säureattacke noch in Rekonvaleszenz befindet. Laut Schipporeit erholt sich Günther schnell und nimmt bereits wieder telefonisch an Sitzungen teil. Nach dem Angriff Anfang März schwebt der Manager zeitweise in Lebensgefahr.

Derzeit ist es aber unwahrscheinlich, dass die Innogy-Führungsriege ihre Verträge bis zum Schluss erfüllen wird. Eon und die RWE-Konzernmutter RWE haben entschieden, die Gesellschaft zu zerschlagen.

April 24, 2018

