Hamburg (ots) - Die Sommerferien werden spannend! Mit den internationalen Global Prep Ferienprogrammen von AFS treffen sich Jugendliche aus aller Welt in den USA, Europa oder Asien. Gemeinsam entdecken sie verschiedene Kulturen, diskutieren zu aktuellen Themen und vertiefen ihre Sprachkenntnisse. Noch bis zum 1. Mai können sich Jugendliche ab 14 Jahren für ihr Sommerferien-Highlight anmelden.



Jedes dieser zwei- bis vierwöchigen Abenteuer ist einem bestimmten Thema gewidmet. Ein Sprach- und Surfcamp in Irland, ein Englischkurs zu aktuellen Themen in den USA, ein Regenwaldprojekt in Costa Rica, ein Sprach- und Kulturprogramm in China sowie ein Mediencamp in Deutschland sind nur einige Programmbeispiele. Alle Programme richten dabei gleichermaßen ihren Fokus auf den internationalen Austausch. Aber auch Spaß und Entspannung kommt nicht zu kurz, denn ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm ist fester Bestandteil jedes Camps.



Die 17-jährige Amelie hat im letzten Sommer am Global Prep Programm in Dänemark teilgenommen und war begeistert: "Aus dem Ferienprogramm habe ich ganz viele Erfahrungen und Freundschaften mitnehmen können, die durch gegenseitige Besuche bis heute gehalten werden. Ich würde so ein Camp jederzeit wieder machen und kann es jedem nur empfehlen, der Lust hat, etwas Neues kennenzulernen."



Die AFS-Ferienprogramme sind zwei bis vier Wochen lang und richten sich an Jugendliche von 14 bis 18 Jahren. Anmeldungen sind bis zum 1. Mai möglich. Alle Informationen zu den Angeboten gibt es auf www.globalprep.de. Unter der Telefonnummer 040 399222-0 können sich interessierte Eltern und Jugendliche ausführlich zu den Global Prep Ferienprogrammen beraten lassen.



AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein für Jugendaustausch und interkulturelles Lernen. Die Organisation arbeitet ehrenamtlich basiert und ist Träger der freien Jugendhilfe. AFS Deutschland ist Teil des weltweiten AFS-Netzwerks und kooperiert mit Partnern in rund 50 Ländern.



