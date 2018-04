Beim weltgrößten Uhrenhersteller Swatch läuft das Geschäft weiter rund. Nach einem sehr starken Jahresende habe das zweistellige Wachstum auch 2018 angehalten, sagte Swatch-Chef Nick Hayek in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC am Dienstag. "Jeder Monat ist ein Rekordmonat für uns." Swatch wachse in allen Märkten, "von Großbritannien über...

