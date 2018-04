Köln (ots) - Eine aktuelle GfK-Umfrage im Auftrag von Greven Medien zeigt, dass 72 Prozent der Befragten Instagram eher passiv nutzen. Bei den Männern scheint sich der Kanal noch nicht etabliert zu haben: Fast die Hälfte der männlichen Befragten (48 %) gibt an, Instagram gar nicht zu nutzen. Interessant: Knapp 43 Prozent der Instagram-Nutzer folgen bekannten Marken, Unternehmen oder Online-Shops. Das bestätigt die Attraktivität der Plattform als Marketing-Kanal für Unternehmen und Marken.



Die beliebte Foto-App wird (noch?) hauptsächlich von Frauen genutzt. Fast die Hälfte der befragten Männer (48 %) gibt an, Instagram gar nicht zu nutzen. Am beliebtesten ist die Social Media-Plattform bei den 14- bis 19-Jährigen: Knapp 90 Prozent der Befragten aus dieser Altersgruppe nutzen die App. Außerdem interessant: Viele Instagram-Nutzer konsumieren lieber die Inhalte anderer, als selbst eigene Inhalte zu veröffentlichen.



"Instagram beschreibt sich selbst als Plattform, auf der man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Umso interessanter sind die Ergebnisse unserer Studie, die zeigen, dass es viele Instagram-Nutzer vorziehen, die Inhalte anderer zu verfolgen, anstatt eigenen Content zu kreieren. Weniger als ein Drittel (28 %) der Befragten postet selbst Bilder, Videos und Stories auf Instagram. Die Mehrheit der Befragten (72 %) nutzt die App eher als Konsument und schaut sich lieber die Posts anderer an", kommentiert Patrick Hünemohr, Geschäftsführer von Greven Medien.



Die Mehrheit der Instagram-Nutzer folgt Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern (79 %). Gleich danach folgen Prominente wie z.B. Sportler, Künstler, Models oder Blogger (60 %). An dritter Stelle stehen bekannte Marken, Unternehmen und Online-Shops. Knapp zwei Drittel (65 %) geben sogar an, bereits Angebote von lokalen Händlern oder Geschäften wie z.B. Rabatte, Tagesangebote oder Gewinnspiele auf Instagram in Anspruch genommen zu haben. Das unterstreicht die Attraktivität von Instagram als Marketing-Kanal für Unternehmen.



