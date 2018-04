Die Apple-Anleger werden nervös und dem Unternehmen gelingt es nicht, die aufkommenden Ängste um die Zukunft des iPhone X zu zerstreuen. Hartnäckig halten sich bereits seit Monaten die Vermutungen im Markt, dass das Modell sehr schlecht in den Verkaufszahlen performed. Auch Bankhäuser wie Morgan Stanley gehen von enttäuschenden Ergebnissen aus. Vor den anstehenden Zahlen, die am 01. Mai veröffentlicht werden, nehmen viele Investoren deshalb Gewinne mit, was zu Abgaben bis zur 200-Tage-Linie geführt ... (Stefan Klotter)

