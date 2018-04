Der Dollarindex bleibt im oberen Bereich seiner jüngsten Range und so findet der Handel jenseits der 91,00 statt. Dollarindex am 3-Monatshoch Der Index kann heute einen leichten Gewinn verbuchen, während er versucht seine jüngsten Gewinne zu konsolidieren, welche den Dollar in den wichtigen Bereich der 91,00 steigen lassen haben. Hier fand der Handel ...

