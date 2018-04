Mannheim (ots) - Bereits zum fünften Mal in Folge wurde CAMELOT Management Consultants von dem Wirtschaftsmagazin brand eins und statista, dem größten Online-Statistikportal, als "Beste Berater" Deutschlands ausgezeichnet. Dies bezeugt nicht nur die unverändert hohe Qualität der CAMELOT-Beratung. Die Auszeichnung zeigt auch, dass sich CAMELOT mit seinen Beratungsangeboten und -leistungen erfolgreich auf die durch die Digitalisierung getriebenen veränderten Kundenbedürfnisse und neuen, agileren Arbeitsweisen ausgerichtet hat.



Wie das Wirtschaftsmagazin brand eins in seinem aktuellen Themenspecial "Consulting" erklärt, wird die Unternehmensberatung "vielschichtiger", "schneller" und "agiler". Außerdem gehörten heute Datenanalysen, Algorithmen, Programme und vollständige Lösungen zum Repertoire. "Die von brand eins skizzierten, durch die Digitalisierung getriebenen Entwicklungen in der Beratung haben wir frühzeitig vorausgesehen und unser Leistungsangebot entsprechend ausgerichtet. So entwickeln wir mit unseren global agierenden Innovative Technologies Labs in kürzester Zeit konkrete, physisch erlebbare Business-Anwendungen für unsere Kunden auf Basis neuer, innovativer Technologien", kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT Management Consultants.



Jüngstes Beispiel hierfür ist Camelot Hypertrust X-Chain, eine Blockchain-basierte Anwendung für Datensicherheit bei innovativen Krebstherapien, die die Pharma- und Healthcare-Branchenexperten von CAMELOT gemeinsam mit eigenen Blockchain-Technologiespezialisten entwickelt haben.



Die Studie von brand eins und statista ist die umfangreichste Befragung zum Thema Consulting in Deutschland. Über 1.700 Partner aus Beratungsunternehmen und rund 1.500 Führungskräfte in kleinen, mittleren und großen Unternehmen gaben ihre Empfehlungen zu den besten Beratungsunternehmen ab. Aus den Urteilen beider Gruppen wurden für 16 Branchen und 18 Arbeitsbereiche die jeweiligen Bestenlisten erstellt.



Über die CAMELOT Management Consultants AG



CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com



OTS: Camelot Management Consultants AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/83079 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_83079.rss2



Pressekontakt: Sandra Gschwendner Head of Corporate Communications CAMELOT Management Consultants AG Radlkoferstr. 2 81373 München Tel.: +49 (0)89 741185-426 Email: sgsc@camelot-mc.com www.camelot-mc.com