Die Sportmarke Puma fürchtet Einfuhrzölle von US-Präsident Trump. Konzernchef Gulden warnt vor den Folgen des Handelskriegs für seinen Konzern.

Puma geht es glänzend, die Shirts, Shorts und Turnschuhe der fränkischen Sportmarke sind begehrt wie lange nicht mehr. Trotzdem gibt sich Konzernchef Björn Gulden ausgesprochen zurückhaltend. Vor allem die Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber China machen dem Manager Sorgen. "Wir wissen nicht, was bei den Zöllen passiert", sagte Gulden am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Bislang hat Trump Turnschuhe und Sportbekleidung aus China von neuen Einfuhrzöllen ausgenommen. Für viele andere Güter aus der Volksrepublik hat er bereits zusätzliche Abgaben beschlossen. Doch wie lange wird die Sportbranche noch ungeschoren davon kommen? Puma bereitet sich für den Fall der Fälle vor.

"Wir müssen uns nach Alternativen umschauen", kündigte Gulden an. Rund ein Drittel seiner Ware bezieht der nach Adidas zweitgrößte europäische Sportartikelanbieter aus chinesischen Fabriken. Ein weiteres Drittel stammt aus Vietnam, der Rest aus verschiedenen anderen Ländern.

Gulden hielt sich bedeckt, wie schnell er die Produktion aus China in andere asiatische Nationen verlagern könnte. Nur eins sei klar: In die USA werde das Label nicht gehen, denn dort gebe es gar keine geeigneten Fabriken, zumindest nicht für Schuhe. Einfach nur zuschauen und abwarten kann der Norweger nicht, schließlich ist Amerika der größte Sportmarkt der Welt. Preiserhöhungen könnte Puma als Nummer drei der Industrie allenfalls dann durchsetzen, wenn die Marktführer Nike und Adidas vorpreschen.

Die drohenden Zölle sind aber nur eines von zahlreichen drängenden Problemen, die die Weltwirtschaft derzeit ...

