Hinzunahme der in London ansässigen Multichannel-Healthcare-Agentur bildet Ergänzung und baut bestehendes globales Know-how und Kompetenzen strategisch aus



Boston (ots/PRNewswire) - precisioneffect, eine Healthcare-Werbeagentur, die dediziert mit den Unternehmen zusammenarbeitet, die einen Wandel im Standard für Pflege und Versorgung herbeiführen wollen, gibt heute die Übernahme von Big Pink bekannt, einer führenden europäischen Multichannel-Marketingagentur, die im Gesundheitswesen tätig ist und mit ihren strategisch gestalteten und kreativ umgesetzten Kampagnen für die pharmazeutische Industrie weltweites Ansehen genießt. Die Akquisition stellt eine wichtige Erweiterung der globalen Präsenz und des Mitarbeiterstamms dar, mit der precisioneffect seinen Kunden einen Mehrwert durch verbesserte Dienstleistungen und Expertise bieten kann.



Das 1992 gegründete Big Pink liefert pragmatische Multichannel-Vermarktungskampagnen und Marketingberatung mit kreativem Flair. Die Agentur kann auf ein konstantes Wachstum und langjährige Kundenbeziehungen zurückblicken. Zu den Vorzeigeprojekten von Big Pink zählt eine Grippe-Sensibilisierungskampagne für GlaxoSmithKline (GSK), einer der weltweit größten Anbieter von Impfstoffen, die in verschiedenen Märkten durchgeführt wurde. Die Agentur ist zudem Level 4 Veeva-Partner und arbeitet mit führenden Pharmaunternehmen zusammen, um für Inhalt und Optimierung zu sorgen und die weltweite Einführung von Veeva-Produkten voranzutreiben.



"Big Pink bringt eine enorme Erfahrung und Tiefe im Multichannel-Marketing mit, die das Know-how von precisioneffect ergänzen und erweitern wird", sagt Carolyn Morgan, President von precisioneffect. "Die Big Pink-Führungsriege und die Leute in den Kreativteams denken visionär, und wir freuen uns, die kreative Kraft dieser beiden Unternehmen zusammenzubringen, um unseren Kunden zu helfen, den Pflegestandard auf der ganzen Welt zu verändern".



Das in Windsor (Großbritannien) ansässige Big Pink wird von den Gründern Chief Executive Officer Wayne Page und Creative Director Simon Wilson geleitet. Page und Wilson werden sich Morgan anschließen und das Führungsteam von precisioneffect verstärken, um sich auf neue Marktchancen und die allgemeine Geschäftsentwicklung zu konzentrieren. Mit der Hinzunahme von Big Pink verfügt precisioneffect nun über 175 Marketingprofis in Chicago, Costa Mesa und London, die seine Kunden aus dem Gesundheitswesen mit essenziellen globalen Go-to-Market-Strategien versorgen.



"Ob es nun darum geht, eine globale, regionale oder lokale Multichannel-Marketingkampagne durchzuführen oder einer bestehenden Marke neues Leben einzuhauchen - die integrierte Kraft dieser beiden Firmen kann jedem helfen, der die Messlatte im Gesundheitsbereich höher legen möchte", erklärt Page. "Die Kultur und die Leitsätze unserer Firmen sind eng miteinander verzahnt, und wir wollen noch mehr innovative und kreative Arbeit leisten, um den traditionellen Ansatz im Pharma-Marketing aufzubrechen".



Informationen zu precisioneffect precisioneffect ist die landesweit einzige Healthcare-Werbeagentur, die dediziert mit Unternehmen zusammenarbeitet, die den Standard von Pflege und Versorgung verändern wollen. Die Agentur leistet seit nahezu vier Jahrzehnten marktverändernde und vielfach ausgezeichnete Arbeit für neuartige Pharmazeutika, Biologika, Geräte und Diagnostika. Ihre Expertise in der Identifizierung und Veränderung von Status quo-erhaltenden Verhaltensweisen hat sich bei Ärzten, Patienten und Pflegepersonal in nahezu allen Bereichen der Medizin erfolgreich bewährt. Das Unternehmen mit Niederlassungen in Boston, Chicago, Costa Mesa und London ist ein Geschäftsbereich von Precision Value & Health. Weiterführende Informationen können Sie unter www.precisioneffect.com finden.



