Obwohl die Abschlusserstellung für den Q1-Konzernabschluss von Munich Re noch andauert, ist zu erwarten, dass sich ein Konzernergebnis von über 800 Mio. Euro ergeben wird. Dazu maßgeblich beigetragen hat im Wesentlichen eine geringe Belastung aus Großschäden in der Rückversicherung. Das Konzernergebnis des ersten Quartals 2017 betrug 557 Mio. Euro - das Ziel für das Konzernergebnis 2018 bleibt mit 2,1 bis 2,5 Mrd. Euro unverändert, hieß es am Abend nach Ende des Späthandels. Bei einer Dividende von unverändert 8,60 Euro liegt die Rendite bei derzeit knapp 4,4 Prozent. Abgestimmt wird über diesen Dividendenvorschlag des Vorstandes schließlich am Mittwoch auf der Hauptversammlung.

Was nicht ist, das kann noch!

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf der Aktie zeichnet eine recht zuversichtliche Stimmung, seit Mitte 2016 beherrscht ein intakter Aufwärtstrend das Handelsgeschehen. Außerdem versucht sich das Papier der Munich Re getrieben durch eine erhöhte ...

