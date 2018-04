Der österreichische Konzern baut das erste Stahlwerk seit Jahrzehnten in Europa. Ab 2021 soll in der Steiermark Edelstahl produziert werden.

Der österreichische Technologie- und Stahlkonzern Voestalpine hat mit dem Bau des ersten neuen Stahlwerks seit Jahrzehnten in Europa begonnen. Die neue Edelstahlfabrik in Kapfenberg in der Steiermark sei ein positives Zeichen für die europäische Industrie, meinte Vorstandschef Wolfgang Eder beim Spatenstich am Dienstag. "Wir sind wesentlich besser, als das gemeinhin den Anschein hat."

Ab 2021 ...

