Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies eine weitere Steigerung um 22 Prozent. Die chinesische Energiebehörde hat zudem neuen Entwurf für die künftige Photovoltaik-Politik des Landes veröffentlicht.Im ersten Quartal 2018 sind in China neue Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 9,65 Gigawatt neu installiert worden. Dies berichtet Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory Co. Ltd. (AECEA) auf Basis einer offiziellen Pressekonferenz der chinesischen Energiebehörde NEA am Dienstag. 1,97 Gigawatt der neu installierten Photovoltaik-Leistung stammten demnach von großen Kraftwerken und 7,68 ...

