Frankfurt - Der Schwerpunkt des Metzler Wachstum International (ISIN DE0009752253/ WKN 975225) liegt überwiegend auf Aktien in- und ausländischer Unternehmen, so die Experten von Metzler Asset Management.Hierbei wähle das Portfoliomanagement auf Basis einer durchgeführten Fundamentalanalyse Gesellschaften aus, die überdurchschnittlich wachsen dürften. Dabei könne das Sondervermögen in Euro und anderen Fremdwährungen angelegt werden. Es würden ganz gezielt Wachstumsaktien ausgewählt, die aufgrund ihrer Marktstellung, ihrer Produktinnovationen und/oder eines erfolgreichen Marketings überdurchschnittlich wachsen dürften. Zu den Wachstumswerten würden innerhalb des Portfolios sowohl bekannte Standard- als auch interessante Nebenwerte zählen. Insbesondere Unternehmen aus den Branchen Dienstleistungen, Kommunikation, Freizeit und Pharma dürften in diesem Zusammenhang Renditechancen erwarten lassen.

